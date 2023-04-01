Marca о возможном возвращении Месси в «Барселону»
Шансы на возвращение аргентинского нападающего французского "ПСЖ" Лионеля Месси в "Барселону" существуют, но они пока малы, сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Издание провело анализ слов вице-президента каталонцев Рафы Юсте о контактах, связанных с возвращением аргентинца. Отмечается, что у Месси сейчас нет контактов с президентом клуба Жоаном Лапортой, в последний раз они общались на премии The Best. При этом, тогда именно глава каталонцев искал разговора с футболистом.
Сейчас Месси состоит в активной переписке с главным тренером "Барселоны" Хави. Стоит отметить, что клуб пока не сделал ни одного официального предложения по поводу перехода.
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