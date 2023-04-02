«Барселона» разгромила «Эльче» и оторвалась от «Реала»

Сегодня в рамках 27 тура чемпионата Испании "Эльче" на своем поле принимал "Барселону". Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На 20-й минуте первого тайма Роберт Левандовски откликнулся на скидку Араухо и открыл счет в матче.

Уже во втором тайме игроки "Барселоны" по-настоящему взялись за дело. Сначала Ансу Фати со своей половины поля убежал к воротам соперника и увеличил преимущество своей команды. Через 10 минут Роберт Левандовски оформил дубль. Затем Ферран Торрес с передачи все того же поляка отличился сам и установил окончательный счет.

После 27 матчей Ла Лиги подопечные Хави набирают 71 очков в турнирной таблице. Отрыв от идущего на втором месте "Реала" составляет уже 15 очков. "Сливочные" проведут свою игру завтра. Команда Карло Анчелотти сыграет с "Вальядолидом" дома.

Напомним, что отрыв увеличился после недавней очной встречи команд. 19 марта "Барселона" дома обыграла "Реал" со счетом 2:1.

Третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко, занимает мадридский "Атлетико".