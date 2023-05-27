Сборная Канады по хоккею установила рекорд чемпионатов мира, пробившись в финал турнира четвертый раз подряд, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прежде ни одной сборной не удавалось показать такой результат с момента введения плей-офф в 1992 году. Предыдущий рекорд - три финала подряд - также принадлежал канадцам. Команда проводила подобные серии трижды: в 2003-2005, 2007-2009 и 2015-2017 годах.