Символическая сборная французской Лиги 1

Нападающие "ПСЖ" Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также форвард "Лиона" Александр Ляказетт попали в сборную лучших игроков чемпионата Франции по версии ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Отметим, что в сборной не оказалось бразильского игрока "ПСЖ" Неймара.

Полная сборная выглядит так:

Вратарь: Брис Самба ("Ланс");

Защитники: Жонатан Клосс ("Марсель"), Кевин Дансо ("Ланс"), Шансель Мбемба ("Марсель"), Нуну Мендеш ("ПСЖ");

Полузащитники: Секо Фофана ("Ланс"), Валентин Ронжье ("Марсель"), Бранко ван ден Бомен ("Тулуза");

Нападающие: Лионель Месси ("ПСЖ"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Александр Ляказетт ("Лион").

Напомним, в сезоне-2022/2023 победу в чемпионате Франции за тур до конца оформил "ПСЖ". "Монако" после 37-го тура Лиги 1 расположился на шестой строчке, набрав 65 очков.

Ранее мы писали об уникальном достижении, которое покорилось одному из игроков в списке.