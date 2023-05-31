Лионель Месси повторил уникальное достижение

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси стал чемпионом Франции и выиграл 43-й трофей в карьере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Эксперсс, таким образом, аргентинец догнал по этому показателю рекордсмена Дани Алвеса.

На счету Месси две победы в чемпионате Франции и победа в Суперкубке страны. В составе "Барселоны" форвард 10 раз выигрывал ла лигу, четыре раза - Лигу чемпионов, 8 - Суперкубок Испании, 7 - Кубок Испании, по три - клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, выигрывал Олимпийские игры, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.

Ранее мы писали о феноменальном предложении, которое было сделано аргентинцу.