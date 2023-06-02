Месси предложили контракт на $200 млн

Американский футбольный клуб "Интер Майами" сделал предложение аргентинскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму $200 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает испанский портал Sport.es.

По информации источника, американский клуб также рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником Серхио Бускетсом, вместе с которым Месси играл в "Барселоне". 31 мая газета "Экип" сообщила, что "Интер Майами" планирует оформить трансфер аргентинца, а затем отдать его в аренду в "Барселону" на 6 или 18 месяцев, чтобы испанский клуб избежал финансовых проблем, которые могут возникнуть, если он попытается сам приобрести нападающего.

В четверг главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, что Месси 3 июня проведет последний матч за ПСЖ. Затем пресс-служба французского клуба опровергла заявление тренера. 9 мая агентство Франс Пресс (АФП) сообщило, что "решенным вопросом" является переход Месси в одну из команд Саудовской Аравии. Портал Foot Mercato 30 мая сообщил, что клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" предложил Месси двухлетний контракт, согласно которому он заработает €1,2 млрд.

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в 174 матчах, забив 102 мяча и отдав 56 голевых передач. Нападающий является чемпионом мира (2022), победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008).