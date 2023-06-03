Джокович обвинил болельщиков в неуважении

Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал болельщиков Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") после победного матча против Алехандро Давидович-Фокины из Испании в третьем круге турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча прошла 2 июня и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2. По ходу матча зрители на трибунах выразили свое недовольство, когда Джокович в конце второго сета взял медицинский тайм-аут из-за болевых ощущений в бедре. В момент свиста с трибун третья ракетка мира саркастически поаплодировал публике в ответ.

"Думаю, что большинство людей приходят сюда, чтобы насладиться теннисом или поддержать того или иного игрока. Но есть люди, которые любят освистывать все, что ты делаешь. Это то, что я нахожу неуважительным, и, честно говоря, я этого не понимаю. Но это их право. Они заплатили за билет. Они могут делать все, что захотят", - приводит слова спортсмена Yahoo Sports.

Путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Джокович разыграет с перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом.