Кенийская легкоатлетка побила мировой рекорд, державшийся с 1991 года

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон в пятницу установила новый мировой рекорд в беге на 1 500 метроа на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Кипьегон преодолела дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал эфиопке Гензебе Дибаба (3.50,07), он был установлен в феврале 1991 года.

Кенийской спортсменке 29 лет. Она является двукратной чемпионкой мира и Олимпийских игр, два раза Кипьегон завоевывала серебро мировых первенств.