https://news.day.az/sport/1570419.html Азербайджанский тхэквондист вышел в 1/8 финала чемпионата мира
Азербайджанский тхэквондист вышел в 1/8 финала чемпионата мира
В последний день чемпионата мира по тхэквондо в Баку определятся победители в весовой категории 53 кг у женщин и +87 кг у мужчин.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, член сборной Азербайджана Хамидрза Бадриалиабади начал выступление на чемпионате мира с победы. В 1/16 финала он победил Ноухума Диавару (Мали) со счетом 2:1. Во втором бою соперником нашего тхэквондиста будет Абдул Иссуфу (Нигер).
Еще одна участница нашей команды Самаррух Османова проиграла в 1/16 финала Мариэлле Бу Хабиб (Ливан) со счетом 1:2 и выбыла из дальнейшей борьбы.
Отметим, что в чемпионате мира принимают участие 949 тхэквондистов из 145 стран мира.
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