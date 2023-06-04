Азербайджанский тхэквондист вышел в 1/8 финала чемпионата мира

В последний день чемпионата мира по тхэквондо в Баку определятся победители в весовой категории 53 кг у женщин и +87 кг у мужчин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, член сборной Азербайджана Хамидрза Бадриалиабади начал выступление на чемпионате мира с победы. В 1/16 финала он победил Ноухума Диавару (Мали) со счетом 2:1. Во втором бою соперником нашего тхэквондиста будет Абдул Иссуфу (Нигер).

Еще одна участница нашей команды Самаррух Османова проиграла в 1/16 финала Мариэлле Бу Хабиб (Ливан) со счетом 1:2 и выбыла из дальнейшей борьбы.

Отметим, что в чемпионате мира принимают участие 949 тхэквондистов из 145 стран мира.