Саудовская Аравия разрешила приватизацию 4 футбольных клубов

Четыре футбольных клуба из Саудовской Аравии - "Аль-Ахли", "Аль-Иттихад", "Аль-Наср" и "Аль-Хилал" - преобразованы в компании для дальнейшей приватизации в рамках инвестиционного проекта, который в понедельник анонсировал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF).

Как следует из документа, PIF будет владеть 75%-ной долей в каждом из четырех клубов. Оставшаяся 25%-ная доля в структуре собственности "Аль-Ахли", "Аль-Иттихад", "Аль-Наср" и "Аль-Хилал" перейдет в отдельный некоммерческий фонд, созданный для каждого из клубов.