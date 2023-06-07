Назван самый дорогой футбольный бренд мира

Консалтинговая компания Brand Finance назвала рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Список доступен на сайте организации, передает Day.Az.

Лидером стал английский "Манчестер Сити", стоимость бренда которого за год возросла на 13 процентов - до 1,51 миллиарда евро. На втором месте расположился мадридский "Реал", который упустил первое место впервые за четыре года. Стоимость его бренда составляет 1,46 миллиарда евро.

Далее в рейтинге идут "Барселона" (1,37 миллиарда), "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" (по 1,36 миллиарда), ПСЖ (1,13 миллиарда), мюнхенская "Бавария" (1,1 миллиарда), а также лондонские "Арсенал" (0,91 миллиарда), "Тоттенхэм" (0,9 миллиарда) и "Челси" (0,86 миллиарда).