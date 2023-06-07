Милан отказался продавать основного игрока в Челси

"Челси" проявляет интерес к голкиперу "Милана" Майку Меньяну, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Сообщается, что представители лондонского клуба поинтересовались у руководства миланцев, готовы ли они продать 27-летнего француза, но "россонери" ответили отказом.

В текущем сезоне Меньян провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Он пропустил часть сезона из-за повреждения. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 35 миллионов евро.

Ранее мы писали о том, что Милан попрощался с легендарным игроком.