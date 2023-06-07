https://news.day.az/sport/1571199.html Милан отказался продавать основного игрока в Челси
Милан отказался продавать основного игрока в Челси
"Челси" проявляет интерес к голкиперу "Милана" Майку Меньяну, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.
Сообщается, что представители лондонского клуба поинтересовались у руководства миланцев, готовы ли они продать 27-летнего француза, но "россонери" ответили отказом.
В текущем сезоне Меньян провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Он пропустил часть сезона из-за повреждения. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 35 миллионов евро.
Ранее мы писали о том, что Милан попрощался с легендарным игроком.
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