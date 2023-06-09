Продолжается Международная велогонка «Дорогая Шуша»

Международная велогонка "Дорогая Шуша", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и организованная совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедистов Азербайджана, продолжается.

Как сообщает Day.Az, третий этап турнира стартовал перед зданием исполнительной власти Габалинского района.

Велосипедисты преодолеют 170 километров по маршруту Габала-Агдаш-Мингячевир-Гянджа.

Отметим, что победителем второго этапа мужского велотура в элитной возрастной категории стал член клуба Universe Cycling Team Нидерландов Люк Шурманс. Второго места удостоился член сборной Болгарии Николай Генов, третье место занял велосипедист китайского клуба China Glory Continental Жюльен Трарье.

Член сборной Азербайджана Кямран Мирзаханов, проявив большое упорство, сумел оторваться от пелотона и пересек финишную черту в составе лидирующей группы. Наш спортсмен занял 9 место.