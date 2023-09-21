Моя цель - занять первое место на Международном турнире "Grace of Nature"

Моя цель - занять первое место на Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature".

Об этом сказала в четверг Trend участница соревнований, гимнастка из города Уральск (Казахстан) Коркем Галымова, передает Day.Az.

"Я впервые приехала в Азербайджан. Город Нахчыван мне понравился, спортивный комплекс, где проходят соревнования, комфортный, есть возможность провести тренировки перед стартом", - сказала 11-летняя гимнастка.

По словам юной спортсменки из Казахстана, подготовка к турниру "Grace of Nature" была интенсивной.

"Подготовка к соревнованиям шла долго, мы много тренировались, отрабатывали элементы. На турнире я представлю две программы - с мячом и обручем. Мне очень нравится моя программа с мячом, и надеюсь, судьям она тоже понравится", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

В соревнованиях, проходящих по четырем возрастным категориям, участвуют около 250 гимнасток, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В турнире участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.