На каждом соревновании мы чему-то учимся, становимся сильнее.

Об этом сказала в четверг Day.Az участница Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature" в Нахчыване, гимнастка из города Уральск (Казахстан) Умирзак Гюльназым, передает Day.Az.

"Соревнования для нас - это опыт, мы учимся чему-то новому у других гимнасток. Сегодня я продемонстрирую программу с мячом, а также с булавами. Признаюсь, со всеми предметами мне выступать одинаково комфортно. Надеюсь, результат будет хорошим", - сказала 11-летняя гимнастка из Казахстана.

Юная спортсменка рассказала, что видела по телевизору выступления взрослой команды Азербайджана в групповых упражнениях, и они произвели на нее большое впечатление.

"У них очень красивые упражнения, интересно наблюдать, как гимнастки выполняют программу", - отметила она.

Умирзак Гюльназым рассказала, что хочет совершить прогулку по городу Нахчыван.

"В Нахчыване мне нравится, здесь красиво. Прогуляться не успела, но по дороге в спортивный комплекс наблюдала панораму города. Надеюсь, получится сходить на экскурсию, чтобы ближе познакомиться с достопримечательностями", - сказала она.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

В соревнованиях, проходящих по четырем возрастным категориям, участвуют около 250 гимнасток, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В турнире участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.