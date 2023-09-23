Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема»

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов завоевал золотую медаль на турнире "Большого шлема" по дзюдо в Баку.

Как сообщает Day.Az, в финальной встрече соревнований среди мужчин Яшар Наджафов (66 кг) встретился с японским спортсменом Такеши Такеока. Одержав победу над соперником, он поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что в первый день турнира в соревнованиях также приняли участие азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев, Ровшан Алиев, Назир Талыбов (все 60 кг), Гасым Велизаде, Рашад Елькиев, Руслан Пашаев (все 66 кг), Рамиля Алиева, Шафаг Гамидова (обе 48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Наргиз Гаджиева (57 кг).