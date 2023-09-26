Благодаря заботе государства о спорте и медиа, азербайджанские спорт и СМИ сегодня процветают

Благодаря проявленному вниманию и заботе государства, как о спорте, так и о средствах массовой информации, азербайджанские спорт и СМИ сегодня процветают.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов во время выступления на презентации проекта АМИ Trend "Спорт и Мы" (idman.biz).

"Азербайджанские спортсмены постоянно радуют нас победами. Вчера мы встретили наших борцов, вернувшихся на родину. Наши греко-римские борцы стали чемпионами мира в командном зачете. Мы также можем увидеть эти новости на недавно запущенном сайте idman.biz", - сказал министр.

Ф.Гайыбов отметил, что было бы приятно всегда читать подобные новости о победах на этом сайте.

"Спорт является государственной политикой Азербайджана. Благодаря проявленному вниманию и заботе государства, как о спорте, так и о средствах массовой информации, азербайджанские спорт и СМИ сегодня процветают.

Создаются и функционируют медиаресурсы такого типа. Я также хотел бы поблагодарить АМИ Trend за то, что они уделяют особое внимание спорту. Как министерство молодежи и спорта это нас очень радует.

Следует подчеркнуть, что сайт функционирует на 3 языках. Особой новинкой является вещание новостей о спорте Азербайджана и спортивных новостей на английском языке, что станет средством распространения большего количества информации об азербайджанском спорте в мире.

Желаю проекту успехов в дальнейшей деятельности", - добавил министр.

Отметим, что сегодня состоялась церемония презентации спортивного портала "Спорт и Мы" (idman.biz) - проекта Агентства международной информации (АМИ)Trend.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, а также другие официальные лица и представители общественности.

Было отмечено, что на сайте idman.biz будет размещаться информация обо всех видах спорта. Сайт будет функционировать на азербайджанском, русском и английском языках. Благодаря уникальным техническим возможностям, профессиональным специалистам и командной работе новости будут транслироваться одновременно на трех языках.