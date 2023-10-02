Азербайджанский спортсмен вышел в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов вышел в финал 52-го чемпионата мира по спортивной гимнастике, сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

52-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в городе Антверпен (Бельгия) с 30 сентября по восьмое октября.

Член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике - спортсмен Никита Симонов вышел в финал чемпионата мира в упражнениях на кольцах.