https://news.day.az/sport/1602899.html Азербайджанский спортсмен вышел в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике
Азербайджанский спортсмен вышел в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов вышел в финал 52-го чемпионата мира по спортивной гимнастике, сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
52-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в городе Антверпен (Бельгия) с 30 сентября по восьмое октября.
Член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике - спортсмен Никита Симонов вышел в финал чемпионата мира в упражнениях на кольцах.
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