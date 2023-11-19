Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе побил рекорд португальца Криштиану Роналду по результативности. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Форвард оформил хет-трик в матче квалификации Евро-2024 с Гибралтаром. Таким образом, он преодолел отметку в 300 голов за карьеру. Мбаппе сделал это в возрасте 24 лет, опередив таким образом Роналду, а также аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара, достигнувших этого показателя уже по достижении 25-летия.

Кроме того, Мбаппе вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Франции. Он забил 46 мячей за национальную команду, обойдя по этому показателю Антуана Гризманна, на счету которого 44 гола.