https://news.day.az/sport/1618489.html Лига Европы: "Карабах" открывает счет в матче против норвежского "Мольде" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Лига Европы: "Карабах" открывает счет в матче против норвежского "Мольде" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
"Карабах" забивает быстрый гол. Удивительный забег делает Жуниньо, итогом которого становится удар из штрафной. Он посылает мяч точно в правый угол ворот, счет 0:1. Оливер Петерсен не имел шансов.
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В Норвегии начался матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Карабах - "Мольде", передает Day.Az.
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