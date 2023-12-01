Лига Европы: "Карабах" открывает счет в матче против норвежского "Мольде"

"Карабах" забивает быстрый гол. Удивительный забег делает Жуниньо, итогом которого становится удар из штрафной. Он посылает мяч точно в правый угол ворот, счет 0:1. Оливер Петерсен не имел шансов.

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В Норвегии начался матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Карабах - "Мольде", передает Day.Az.