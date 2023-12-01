Шансы завоевать лицензию на Олимпиаду есть, буду их использовать

Шансы завоевать лицензию на Олимпийские игры есть, буду их использовать.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам азербайджанский гимнаст Иван Тихонов, принимающий участие в проходящем во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики 28-м чемпионате Азербайджана и открытом первенстве Баку по мужской спортивной гимнастике.

"Для меня год прошел не совсем удачно, не получилось отобраться на Олимпийские игры с чемпионата мира, не хватило нескольких сотых балла. На следующий год необходимо отбираться на Олимпиаду с чемпионата Европы, через многоборье. Шансы есть, буду их использовать. Еще можно получить лицензию через отдельные виды, но это нелегко, и более реалистичным в этом контексте выглядит опорный прыжок", - отметил член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике.

Говоря об участии в 28-м чемпионате Азербайджана, Иван Тихонов отметил, что выступит с усложненной программой.

"Сегодня планирую в вольном упражнении усложнить программу, надо попробовать. Местные турниры помогают проверить свои силы, опробовать программу", - добавил гимнаст.

Напомним, с 30 ноября по первое декабря 2023 года во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходят соревнования 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте, Культурный центр "Зиря", а также спортивное отделение в Балакене.

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