Наслаждайся двумя сервисами в одной подписке.

Setanta Sports, ведущая спортивная мультимедийная платформа в странах Восточной Европы и Центральной Азии, и стриминговый сервис с мировым именем Netflix объявили об эксклюзивном партнерстве в 13 странах, для того чтобы предоставить подписчикам доступ к просмотру лучших спортивных событий и развлекательного контента в одном предложении! Новая подписка Fan Pack позволит подключиться на Setanta Sports и Netflix за единую плату.

Если вы переживаете перед предстоящим важным матчем, взволнованы решающим боем UFC или же увлечены захватывающей гонкой и параллельно ищете сериал: "Ведьмак" - для погружения в фантастический мир, "Корона" - для захватывающей исторической драмы или "Бекхэм" - для реальной истории жизни - в Fan Pack есть все для вас!

Теперь, воспользовавшись единой подпиской, вы можете смотреть все Гран-при "Формулы-1" на Setanta Sports и узнать больше о спорте в документальном сериале Netflix "Формула-1". Драйв выживания". Или же, например, открыть для себя нашумевший сериал Break Point и увидеть закулисье мира большого тенниса. Если же вы еще не являетесь фанатом, но хотите открыть для себя новые увлечения - вы сможете окунуться в мир спорта, как никогда раньше!

"Мы рады начать партнерство с Netflix и создать эксклюзивное предложение для фанатов спорта и развлечений. Мировое признание Netflix и его культовые фильмы и сериалы играют ключевую роль в укреплении нашего присутствия на рынке, так как как наш Fan Pack предлагает уникальное сочетание топовых спортивных событий и уникального контента Netflix. Это партнерское соглашение является важным шагом в переосмыслении предложения для наших подписчиков в обеспечении возможности найти все, что нужно, в одном пакете для наших подписчиков", - сказала заместитель генерального директора Setanta Sports Тамара Бадашвили.

"Мы всегда стараемся сделать процесс подписки и просмотра Netflix проще: будь то телевизор, телефон, планшет или компьютер - дома или в дороге. Благодаря этому партнерству сразу во многих странах мы сделаем Netflix более доступным для широкого круга аудитории, заинтересованного в лучшем из мира спорта и развлекательного контента", - сказала Майя Порчыньска, директор по развитию Netflix в Центральной и Восточной Европе.

Где и как купить Fan Pack в Азербайджане?

Чтобы получить доступ к предложению Setanta Sports и Netflix, перейдите по ссылке setantasports.com/fanpack и выберите предпочитаемую подписку.

Цены на подписку:

Базовый: 7,99 евро

Стандарт: 9,99 евро

Премиум: 11,99 евро