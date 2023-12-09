За 10 лет клуб "Оджаг Спорт" достиг больших успехов

За 10 лет своей деятельности клуб "Оджаг Спорт" достиг больших успехов.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сказала журналистам временно исполняющая обязанности председателя правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова.

"Этот год очень значимый для Клуба "Оджаг Спорт", мы отмечаем 10-летие. За эти годы клуб добился больших достижений, было много успехов, наши воспитанники в составе сборной Азербайджана принимали участие в престижных соревнованиях - чемпионатах мира и Европы, Кубках мира и т.д. На этих соревнованиях они были в числе победителей и призеров. Мы верим, что и в последующие годы у нас будет много успехов и побед!" - подчеркнула Бакарова.

Отметим, что в честь 10-летнего юбилея Клуба "Оджаг Спорт" в Национальной арене гимнастики в Баку 9 декабря состоялось потрясающее гимнастическое гала-шоу под названием "Ocağın alovları" (Пламя Оджага).

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