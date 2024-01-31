«Бавария» и «Арсенал» заинтересованы в молодом футболисте «Астон Виллы»

Ряд европейских топ-клубов заинтересован в подписании полузащитника "Астон Виллы" Джейкоба Рэмси. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, на приобретение 22-летнего футболиста претендуют "Бавария", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". Отмечается, что "Астон Вилла" не будет начинать переговоры о продаже своего игрока до наступления лета.

Рэмзи выступает за "Астон Виллу" с 2019 года. В этом сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 42 млн.

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