В Баку выбрали самых красивых спортсменов и спортсменок

В Баку состоялась церемония награждения традиционной премией за высокие спортивные достижения "ZƏFƏR" по итогам 2023 года, учрежденной журналом Sportsman, сообщили Day.Az организаторы вечера. Интересно, что в рамках мероприятия впервые в стране был проведен конкурс красоты среди молодых спортсменов и спортсменок "Miss&Mister Sport". Гостям была представлена концертная программа.

Главный редактор журнала Sportsman Рашад Гамаршахоглу в своем выступлении отметил, что премия вручается с 2008 года и стала ярким показателем развития спорта в Азербайджане. Было отмечено, что со стороны государства созданы все условия для развития спорта, предпринимаются важные шаги по укреплению материально-технической базы в этой сфере, на высоком уровне проводятся различные соревнования, проявляются большие забота и внимание к спортсменам и ветеранам спорта, спортсмены добиваются больших успехов на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, различных других международных соревнованиях.

Представитель Национального Олимпийского комитета Мурад Фарзалиев и представитель министерства молодежи и спорта Азербайджана Габиль Мехтиев зачитали поздравительные письма по случаю 20-летия журнала Sportsman, пожелали спортсменам дальнейших успехов.

В номинациях "ZƏFƏR" были отмечены: "Спортсмен года" - Михаил Малкин (гимнастика) , "Спортсмен года" (не олимпийские виды спорта) - Рамиль Ахмед (пауэрлифтинг), "Спортсменка года" - Аян Аллахвердиева (шахматы), "Ветеран года" - Вугар Намазов (пауэрлифтинг), "Тренер года" - Ричард Траутманн (дзюдо), "За волю к победе" - Заур Джафаров (пауэрлифтинг), "Судья года" - Алияр Агаев (футбол), "Спортивный специалист года" - президент Федерации сумо Азербайджана Самир Абдуллаев, "Национальная команда года" - сборная команда Федерации борьбы Азербайджана, "Самая успешная федерация за 10 лет" - Федерация кикбоксинга Азербайджана, "Спортивный клуб года" - СК "Нефтчи", "Спортивное соревнование года" - 53-й чемпионат мира по стрельбе, прошедший в Баку, "Спортивный комплекс года" - "Sərhədçi idman mərkəzi", "За вклад в развитие спорта" - специалист по спортивной психологии Кязым Алиев, "За вклад в развитие волейбола" - президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, "За вклад в развитие детского футбола" - Ариф Зейналов, "За пропаганду азербайджанского футбола" - директор Азербайджанского национального представительства МГТРК "Мир" Ильгар Пашазаде.

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