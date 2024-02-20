СМИ рассказали о серьезном конфликте в мюнхенской "Баварии"

Отношения между главным тренером "Баварии" Томасом Тухелем и футболистом мюнхенского клуба Йозуа Киммихом испортились окончательно, игрок всерьёз задумался об уходе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Bild.

По информации источника, ещё прошлым летом Киммих чувствовал себя обделённым, когда Тухель решил найти и приобрести опорного полузащитника, который стал бы одним из главных игроков в команде. При Юлиане Нагельсмане Йозуа был практически негласным помощником тренера, но с приходом Томаса Киммих этот статус утратил.

Напомним, после матча 22-го тура Бундеслиги с "Бохумом" (2:3) Йозуа чуть не подрался с помощником главного тренера мюнхенцев Жолтом Лёвом. За "Баварию" Киммих выступает с 2015 года. В этом сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 75 млн. После 22 туров немецкой Бундеслиги "Бавария" набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего "Байера" составляет восемь очков.

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