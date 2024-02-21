Кейном заинтересовался английский клуб

Грядущим летом руководство "Челси" намерено сделать предложение "Баварии" по покупке нападающего мюнхенского клуба Гарри Кейна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Football.London.

По информации источника, шансы на переход Кейна в "Челси" грядущим летом возрастут в том случае, если английский нападающий не сможет завоевать в составе "Баварии" ни одного трофея по ходу нынешнего сезона.

Напомним, до перехода в мюнхенский клуб минувшим летом Кейн с 2009 года находился в системе лондонского "Тоттенхэма". За основную команду "шпор" 30-летний нападающий провёл 430 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 278 голами и 64 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с "Баварией" рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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