Хотел бы приехать в Баку на учебно-тренировочные сборы

Очень хотел бы провести учебно-тренировочные сборы в Баку, в Национальной арене гимнастики.

Об этом в субботу Trend сказал гимнаст из Великобритании Кори Уолкес, выступающий на Кубке мира в Баку в программе прыжков на батуте, передает Day.Az.

"Подготовка к Кубку мира прошла хорошо, последние две недели мы усиленно тренировались. В Баку мы приехали за несколько дней до старта Кубка мира, на месте тоже провели несколько тренировок. Этого времени вполне хватило для подготовки на месте. Мне нравится в Баку, очень хотел бы как-нибудь приехать сюда на сборы", - сказал гимнаст из Великобритании.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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