Выступать на соревнованиях в родной стране вдвойне ответственно

Для меня вдвойне волнительно и ответственно выступать на соревнованиях в родной стране.

Об этом в субботу Trend сказал азербайджанский гимнаст Адиль Гаджизаде, который вышел в финал Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку, передает Day.Az.

"В квалификации программу выполнил неплохо, хотя, безусловно, всегда есть к чему стремиться. В целом могу сказать, что доволен выступлением. Думаю, завтра в программу мы не будем вносить значительных изменений, постараюсь выполнить ее еще лучше", - отметил Гаджизаде.

Спортсмен признался, что первым, кому он позвонит, чтобы рассказать об успешном результате, будут его родители. "Когда соревнования проходят в Баку, посмотреть их приходят родные и близкие, что добавляет волнения, поэтому попросил родителей не приходить сегодня на соревнования. Сейчас позвоню родителям, обрадую их", - сказал он.

Адиль Гаджизаде добавил, что следующим соревнованием, к которому команда будет готовиться, станет Чемпионат Европы в Португалии.

Напомним, что по итогам квалификационных соревнований по прыжкам на акробатической дорожке азербайджанские гимнасты Михаил Малкин и Адиль Гаджизаде вышли в финал Кубка мира.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!