Азербайджанские гимнастки завоевали медали на международном турнире в Германии

Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире по художественной гимнастике "Gymnastic International 2024" в Германии, сообщили в Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Шамс Агагусейнова завоевала "серебро" в упражнении с лентой, а Илаха Бахадырова удостоена бронзовой медали за выполнение программы с мячом.

Отметим, что накануне азербайджанские гимнастки Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы завоевали на турнире "бронзу" в командном зачете.

Международный турнир по художественной гимнастике "Gymnastic International 2024" походит 2-3 марта в Фелльбах-Шмидене (Германия).

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