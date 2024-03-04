https://news.day.az/sport/1642138.html Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку - ФОТО
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку - ФОТО
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы Миндаугас Шпокас, руководитель департамента инфраструктуры Римантас Шеркшнас, советник министерства образования, науки и спорта Литвы Даля Галнайтите в рамках визита в Баку посетили Национальную арену гимнастики, сообщает в понедельник Day.Az.
Гости встретились с представителями Федерации гимнастики Азербайджана.
Также они ознакомились с условиями, созданными в Национальной арене гимнастики.
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