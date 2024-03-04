Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку

Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы Миндаугас Шпокас, руководитель департамента инфраструктуры Римантас Шеркшнас, советник министерства образования, науки и спорта Литвы Даля Галнайтите в рамках визита в Баку посетили Национальную арену гимнастики, сообщает в понедельник Day.Az.

Гости встретились с представителями Федерации гимнастики Азербайджана.

Также они ознакомились с условиями, созданными в Национальной арене гимнастики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!