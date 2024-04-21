Команда Азербайджана завоевала "бронзу" Кубка мира в Баку в упражнениях с пятью обручами

Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" Кубка мира по художественной гимнастике в программе с пятью обручами, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Результат команды составил 36.100 балла.

В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли - Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

Первое место в данной программе с результатом 36.450 балла заняла команда, представляющая Японию, серебряную награду завоевала команда Италии, ее результат составил 36.250 балла.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

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