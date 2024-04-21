На Кубке мира в Баку золотую медаль в упражнениях с булавами завоевала гимнастка из Италии

На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами "золото" с результатом 34.550 балла завоевала грация София Раффаэли из Италии, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

"Серебро" у гимнастки из Украины Таисии Онофрийчук, ее выступление судьи оценили на 33.800 балла, бронзовую медаль с результатом 33.550 балла завоевала Дарья Варфоломеев.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

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