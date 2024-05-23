https://news.day.az/sport/1662274.html Аталанта стала победителем Лиги Европы - ВИДЕО
Аталанта стала победителем Лиги Европы - ВИДЕО
Итальянский клуб Аталанта одержал уверенную победу над леверкузенским Байером в финальном матче Лиги Европы.
Как передает Day.Az, встреча в Дублине закончилась со счетом 3-0 в пользу команды из Италии.
Хет-триком отметился форвард итальянцев Адемола Лукман.
Предлагаем вниманию читателей видео забитых голов:
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