Аталанта стала победителем Лиги Европы

Итальянский клуб Аталанта одержал уверенную победу над леверкузенским Байером в финальном матче Лиги Европы.

Как передает Day.Az, встреча в Дублине закончилась со счетом 3-0 в пользу команды из Италии.

Хет-триком отметился форвард итальянцев Адемола Лукман.

Предлагаем вниманию читателей видео забитых голов:

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