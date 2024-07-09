Благодаря стараниям мне удалось достичь наилучших результатов.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сказала гимнастка Илькнур Гаджиева, представительница Загатальского отделения "Оджаг Спорт".

Отметим, что грация стала золотой медалисткой 8-го Кубка регионов в возрастной категории "юниорки" (2011 г.р.).

"Более месяца усердно готовилась к этому соревнованию, вкладывая все свои силы и старания, чтобы достичь наилучших результатов. И мне это удалось. В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность тренерам за их усилия и веру в меня", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Габалинском олимпийском спортивном комплексе стартовал 8-й Кубок регионов по художественной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие 66 гимнасток, представляющих секции клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, Шамахы и Агдаше, Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Сумгайыте, Лянкяране, Шеки, Огузе, Габале, Ширване, Масаллы, Гяндже, а также Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" в Мингячевире и Дома молодежи Шамкира.

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