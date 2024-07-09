Благодаря стараниям мне удалось достичь наилучших результатов - участница 8-го Кубка регионов
Благодаря стараниям мне удалось достичь наилучших результатов.
Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сказала гимнастка Илькнур Гаджиева, представительница Загатальского отделения "Оджаг Спорт".
Отметим, что грация стала золотой медалисткой 8-го Кубка регионов в возрастной категории "юниорки" (2011 г.р.).
"Более месяца усердно готовилась к этому соревнованию, вкладывая все свои силы и старания, чтобы достичь наилучших результатов. И мне это удалось. В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность тренерам за их усилия и веру в меня", - сказала она.
Отметим, что сегодня в Габалинском олимпийском спортивном комплексе стартовал 8-й Кубок регионов по художественной гимнастике.
В соревнованиях принимают участие 66 гимнасток, представляющих секции клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, Шамахы и Агдаше, Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Сумгайыте, Лянкяране, Шеки, Огузе, Габале, Ширване, Масаллы, Гяндже, а также Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" в Мингячевире и Дома молодежи Шамкира.
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