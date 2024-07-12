https://news.day.az/sport/1674533.html Член сборной Азербайджана по бочче вышла в финал Кубка мира в Португалии
Член сборной Азербайджана по бочче вышла в финал Кубка мира в Португалии
Член сборной Азербайджана по бочче Сона Агаева вышла в финал Кубка мира в португальском городе Повуа-де-Варзин.
Как сообщили Day.Az в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана, спортсменка, выступающая в категории BC2, одержала две победы подряд над соперницами из Великобритании на групповом этапе соревнований.
Член сборной Азербайджана, выбившая из борьбы в полуфинале словацкую спортсменку, получила путевку в решающий этап. Завтра С.Агаева встретится в финале с португальской спортсменкой.
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