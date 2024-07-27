Бакинская инициативная группа о нарушении принципов Олимпиады на играх "Париж-2024"

Согласно Олимпийской хартии, "цель олимпийского движения заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничному развитию человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распространенном Бакинской инициативной группой заявлении о нарушении принципов Олимпийских игр на Олимпиаде в Париже.

"Хотя президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство позиционируют Олимпийские игры, которые в настоящее время проводятся в Париже, как "момент мира и надежды", колониальная и неоколониальная политика Франции говорит об обратном", - отмечается в заявлении.

По данным, полученным от представителей политических партий и движений, борющихся за независимость Полинезии, Корсики, Меланезии, группы островов Карибского бассейна и Антильских островов, были зафиксированы случаи дискриминации в сфере занятости и приобретении жилья, а также эксплуатации природных ресурсов или, например, массовой иммиграции, организованной под патронажем французского правительства.

Предлагаем вниманию ряд случаев, которые полностью противоречат духу Олимпиады:

- на соответствующих территориях реализуется слабая стратегия экономического развития в пользу французских монополистов: чрезмерная продовольственная зависимость населения (более 80% продуктов питания поступает из Франции), высокая стоимость жизни, бедность (во Французской Гвиане 50% населения живет за чертой бедности) и массовая безработица, приводящие ко всевозможным беспорядкам (насилие, торговля оружием и наркотиками) ставят под серьезную угрозу будущее этих территорий;

- нератификация Конвенции о коренных народах 1989 г. (No. 169) (Французская Гвиана);

- установление гегемонии французской культуры и политика ассимиляции, которая отодвигает находящиеся под угрозой исчезновения языки коренных народов на задний план, применение французских учебных программ для детей из числа коренных народов, что не соответствует их пожеланиям ни в отношении местной истории, ни географии, ни культуры, ни их будущего;

- захват земель (90% земель Французской Гвианы принадлежит французскому государству), контроль над исключительной экономической зоной (ИЭЗ) площадью в миллионы квадратных километров (Франция является второй по величине морской державой в мире с ИЭЗ площадью в 11 млн кв.км), разграбление природных ресурсов; депортационная политика на протяжении десятилетий в отношении молодежи из числа коренных народов Франции вызвала беспрецедентный демографический кризис в Гваделупе и на Мартинике;

- установление двухуровневого колониального "правосудия", которое рассматривает всё сопротивление как преступление и защищает коррупционеров (арест молодых людей, боровшихся с отравлением хлордеконом и кражей земель на Мартинике и Гваделупе, применение исключительной юрисдикции и условий содержания для корсиканцев, арест президента Ассоциации Kollektiv Jistiss Matinik Эрве Пинтона);

- "политика пустых кресел" после включения Полинезии в список стран, подлежащих деколонизации;

- отказ местному населению в выступлении на Олимпийских играх, в том числе под флагом своей страны;

- использование колониальными западными державами территорий (Гвиана, Мартиника, Гваделупа) против воли коренных народов в качестве геостратегических военных баз для подготовки к войне, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе (Полинезия, Новая Каледония), а также в Карибско-американском регионе и на Корсике (база Солензара);

- несоблюдение процесса деколонизации, который является обязательством Нумейского соглашения, и таким образом превращение канаков в меньшинство на их землях в результате проведения незаконного референдума и расширения числа избирателей, а также многочисленные аресты и депортации активистов CCAT (Сети по координации действий на местах), находящихся вдали от своих стран и семей.

Учитывая вышесказанное, мы задаем риторические и простые вопросы.

Могут ли Олимпийские игры, являющиеся "моментом мира и надежды" в XXI веке, проводиться в стране, подчиняющей себе народы?

Не могла ли страна, принимающая Олимпийские игры, снять ограничения на свободу в Канаки, а также освободить политических заключенных? Они тоже имеют право прожить этот "момент мира" в своем собственном доме вместе со своими детьми", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!