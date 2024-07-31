Рекордсмен мира отказался жить в Олимпийской деревне

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис отказался жить в Олимпийской деревне на Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Expressen, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Капитан сборной Швеции Кайса Бергквист рассказала, что спортсмен нашел более подходящее жилье, чем Олимпийская деревня. "Он профессионал до мозга костей, и у него потребности, которые надо уважать. Ему нужно подготовиться как можно лучше", - заявила она.

Дюплантис является олимпийским чемпионом Игр в Токио. Он установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра.

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