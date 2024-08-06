Париж-2024: очередная жертва грязной Сены

Соревнования по плаванию в Сене еще не закончили появляться в заголовках новостей. Хотя на данный момент ни одна из них не была отменена, уже пять тренировок пришлось отложить из-за чрезмерно высокого уровня бактерий в реке - как и в этот вторник, 6 августа, подготовка к соревнованиям по плаванию на открытой воде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Le Figaro, индивидуальные соревнования по триатлону среди мужчин были отложены на один день, опять же из-за того, что в этот важный день вода была непригодна для купания. В конечном итоге соревнования были проведены в тот же день, что и соревнования среди женщин, в среду, 31 июля. С тех пор заболела бельгийская триатлонистка Клэр Мишель и ее делегация рассматривала связь ее болезни с соревнованиями по плаванию в Сене.

Теперь настала очередь новозеландского триатлониста Хейдена Уайлда сообщить о болезни: спортсмен, завоевавший серебряную медаль в соревнованиях по триатлону, рассказал СМИ, что у него появились симптомы заражения кишечной палочкой, которые появились через 48 часов после заплыва в Сене. Он также сообщил, что в его команде есть второй заболевший. СМИ сообщают, что у второго больного триатлониста, имя которого не разглашается, также есть симптомы инфекции кишечной палочки после заплыва в Сене.

По данным СМИ, болезнь осложнила подготовку к смешанной эстафете по триатлону, где сборная заняла 14-е место. Следует также сказать, что их гонка изменилась из-за неудачного падения на велосипеде Хейдена Уайльда во время велосипедной части соревнований, которое также лишило жизни француза Пьера Ле Корра, который был одним из фаворитов гонки. Хейден Уайлд завершила мероприятие с кровью из носа, вызвав впечатляющие кадры фотографов.

Глава новозеландской делегации Найджел Эйвери отметил, что он позаботился о том, чтобы скрыть болезнь двух своих триатлетов до смешанной эстафеты, чтобы не дать понять соперникам, что команды не было на старте. Отвечая на вопрос об актуальности соревнований по заплыву в Сене, бывший тяжелоатлет не пожелал вступать в полемику и отметил, что Олимпийский комитет и Международная федерация триатлона сделали все для обеспечения здоровья спортсменов.

"В конечном итоге именно Всемирный триатлон хотел сохранить мероприятие, и им пришлось принять решение, без этого мероприятие не могло бы состояться", - резюмирует он философски, напоминая, что вода в реке неоднократно подвергалась проверкам.