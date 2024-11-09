Этапы "Формулы-1" ждет ротация

В ближайшее время в календаре "Формулы-1" может сократиться присутствие европейских этапов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на чемпионате мира планируется внедрение системы ротации трасс, чтобы они раз в два года проводили гонки.

"У нас есть новости, которыми мы поделимся очень и очень скоро. Они касаются возможности проведения в среднесрочной перспективе ротаций Гран-При в Европе и некоторых других новых опций, которые появятся позже. Это то, что мы, конечно, проясним в своё время. Действительно, у нас большой спрос на новые площадки, которые хотят прийти в Формулу-1", - приводит слова главы "Королевских гонок" Стефано Доменикали портал autosport.com.

"Наш выбор всегда будет сбалансирован между правильными экономическими выгодами, которые мы можем получить как система, а также использованием роста на рынке, в котором мы видим потенциал", - заявил Доменикали.