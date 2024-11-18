https://news.day.az/sport/1708503.html Фатих Терим поделился публикацией о "Карабахе" - ФОТО Известный турецкий футбольный специалист Фатих Терим, посетивший Азербайджан по приглашению "Карабаха", поблагодарил агдамский клуб. Как сообщает Day.Az, об этом бывший тренер сборной Турции написал в своем аккаунте в Instagram. "Хочу поблагодарить клуб "Карабах" за любезное приглашение.
Фатих Терим поделился публикацией о "Карабахе" - ФОТО
Известный турецкий футбольный специалист Фатих Терим, посетивший Азербайджан по приглашению "Карабаха", поблагодарил агдамский клуб.
Как сообщает Day.Az, об этом бывший тренер сборной Турции написал в своем аккаунте в Instagram.
"Хочу поблагодарить клуб "Карабах" за любезное приглашение. Желаю команде успешного сезона", - говорится в публикации.
Напомним, что Фатих Терим принял участие в мероприятии по созданию альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.
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