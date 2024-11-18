Фатих Терим поделился публикацией о "Карабахе"

Известный турецкий футбольный специалист Фатих Терим, посетивший Азербайджан по приглашению "Карабаха", поблагодарил агдамский клуб.

Как сообщает Day.Az, об этом бывший тренер сборной Турции написал в своем аккаунте в Instagram.

"Хочу поблагодарить клуб "Карабах" за любезное приглашение. Желаю команде успешного сезона", - говорится в публикации.

Напомним, что Фатих Терим принял участие в мероприятии по созданию альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.