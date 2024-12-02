https://news.day.az/sport/1712079.html Азербайджанский кикбоксер стал победителем турнира в Стамбуле В Стамбуле, Турция, прошел вечер кикбоксинга "Loca Fight Club". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский спортсмен Гашам Мамедов (81 кг) стал победителем соревнований. Он уверенно одержал победы над опытными противниками - Исой Гёкменом, Бератом Алтынтопом и Алирзой Гамбари.
Азербайджанский кикбоксер стал победителем турнира в Стамбуле
В Стамбуле, Турция, прошел вечер кикбоксинга "Loca Fight Club".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский спортсмен Гашам Мамедов (81 кг) стал победителем соревнований.
Он уверенно одержал победы над опытными противниками - Исой Гёкменом, Бератом Алтынтопом и Алирзой Гамбари.
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