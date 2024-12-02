Азербайджанский кикбоксер стал победителем турнира в Стамбуле

В Стамбуле, Турция, прошел вечер кикбоксинга "Loca Fight Club".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский спортсмен Гашам Мамедов (81 кг) стал победителем соревнований.

Он уверенно одержал победы над опытными противниками - Исой Гёкменом, Бератом Алтынтопом и Алирзой Гамбари.