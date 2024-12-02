"Благодаря этим мероприятиям все больше людей начинают заниматься спортом"

"Под руководством Президента Азербайджанской Республики, господина Ильхама Алиева, наша страна добилась еще одного исторического и глобального достижения".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая ноябрь.

В "Точке зрения министра" он отметил, что организация в прошлом месяце в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) была успешной как с точки зрения деятельности по решению экологических проблем, так и с точки зрения демонстрации высочайших организаторских способностей нашей страны:

"В ходе встреч главы государства с президентом ФИФА Джанни Инфантино, а также президентом Международной федерации каноэ Томасом Конецко, президентом Международной федерации гребного спорта Жан-Кристофом Ролланом и президентом Международной федерации гребли на лодках "Дракон" Клаудио Шерми, посетившими нашу страну в рамках COP29, обсуждались вопросы развития спорта в нашей стране и сотрудничества с международными федерациями. Отрадно, что голос азербайджанской молодежи был услышан в более широком масштабе, на мировом уровне. Павильон нашего Дома молодежи, работавший в Зеленой зоне COP29, стал центром внимания благодаря 27 мероприятиям с участием молодых лидеров, активистов и гостей - интересным мероприятиям, панельным дискуссиям, выставкам и семинарам на различные темы в течение 12 дней. Я выступил на открытии климатического альянса ведущих футбольных клубов мира на темы "Зеленое будущее с молодежью", "Расширение прав и возможностей молодежи для борьбы с изменением климата: Амбиции, карьера и глобальное влияние", "Детское и молодежное климатическое движение", на выставке "Слушай будущее", организованным нами совместно с ЮНИСЕФ в честь Всемирного дня защиты детей, и других мероприятиях".

Министр отметил, что марш Федерации гребли и каноэ Азербайджана с лозунгом "Греби в чистой воде!", создание в Баку совместного альянса известных клубов мира по борьбе с изменением климата по инициативе футбольного клуба "Карабах" и другие спортивные мероприятия стали настоящим примером чуткости спортивного сообщества к вопросам, связанным с изменением климата:

"Хочу поблагодарить Федерацию гребли и каноэ Азербайджана и футбольный клуб "Карабах" за эти инициативы. Экологический марш и флешмоб "We are Water", организованные ЮНИСЕФ, посольством Швейцарии в нашей стране и Министерством экологии и природных ресурсов ко Дню Победы по случаю COP29, также стали примером активности нашей молодежи в глобально значимых проблемах. У меня также был ряд встреч в рамках COP29. В ходе моих встреч с помощником генерального секретаря ООН по работе с молодежью Фелипе Полье, известным турецким футбольным специалистом Фатихом Теримом, руководством Европейского союза клубов, приехавшим в Азербайджан для участия в COP29, и делегацией футбольных клубов, мы обменялись взглядами на различные вопросы. На моих встречах с Пауло Родригесом да Силвой, заместителем министра молодежи и спорта Анголы, Нассером Айманом Маджали, генеральным секретарем Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA), и Ахмедом Аль-Мубарка, министром молодежи и спорта Республики Ирак мы обсудили двусторонние отношения сотрудничества".

Фарид Гаибов подчеркнул, что "Забег Победы", который на протяжении последних четырех лет традиционно посвящается Дню Победы, на этот раз собрал более широкую аудиторию:

"В этом году количество людей, зарегистрировавшихся на благотворительный забег и сделавших пожертвования в фонд "ЯШАТ", составило более 1600 человек. Тот факт, что не только Баку и регионы, но и иностранные граждане присоединились к забегу и были солидарны с нами, вселяет уверенность в том, что контингент этого соревнования в будущем еще больше расширится. Увеличение количества участников этого забега, который мы провели уже в четвертый раз, является результатом проводимых на протяжении года мероприятий и пропаганды. Благодаря этим мероприятиям все больше людей начинают заниматься спортом и активно участвуют в массовых соревнованиях.

Ставший традиционным III спортивный фестиваль на этот раз был организован в нашей спортивной столице Губе. В фестивале приняли участие 100 спортсменов по 23 видам спорта. Я встретил их у традиционного костра и ответил на вопросы. За время фестивальной недели незабываемыми моментами стали мастер-классы наших "Послов спорта" в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, встречи наших олимпийских призеров и юных спортсменов, показательные выступления по 23 видам спорта в центре города Губа, концертные программы. фестиваля. На мой взгляд, проведение подобных мероприятий является поводом для дружеского общения и дружбы между юными спортсменами. Выражаю благодарность исполнительной власти Губинского района за поддержку в организации фестиваля".

Министр также обратил внимание на важность спортивной инфраструктуры и открытия новых спортивных отделений с точки зрения развития:

"В этом месяце открылось несколько спортивных залов. Реконструкция нового зала дзюдо в поселке Баладжары при поддержке Федерации дзюдо Азербайджана, ремонт борцовского зала Масаллинской детско-юношеской спортивной и шахматной школы Федерацией борьбы Азербайджана, а также открытие борцовского зала в селе Хиль Гусарского района заслуживают похвалы.

Недавно я встречался со студентами, обучающимися на английском языке в Азербайджанской спортивной академии. Я верю, что этот проект, являющийся результатом нашей новой инициативы, будет успешным. Улучшение навыков английского языка студентов будет способствовать их будущему развитию в качестве квалифицированных специалистов международного уровня".

Он сообщил, что наши спортсмены продолжают радовать своими успехами на международных соревнованиях:

"В течение месяца наша страна была представлена ​​на различных международных соревнованиях. Тот факт, что гандбольная команда "Кюр" из Мингячевира, нашего регионального клуба, выступала в третьем туре Европейской гандбольной лиги EHF и сражалась с опытным клубом из Исландии, вселяла веру в то, что болельщики этой команды будут более счастливы в будущем.

Сегодня наша молодежь и спортсмены помимо своих успехов играют активную роль в решении социально ответственных вопросов. Эта активность полезна для всех. Тот факт, что здоровый образ жизни должен охватывать больше людей и защищать окружающую среду, должен заставить каждого задуматься и даже стать стратегией более здорового будущего. Поэтому приглашаю всех продолжать эту замечательную инициативу ради здоровья, вести активный образ жизни".