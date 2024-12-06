"Думаю, для "Карабаха" это будет трудная игра".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ Славчо Георгиевски, который когда-то играл за "Нефтчи" и "Интер" (ныне "Шамахы") в нашей стране, комментируя предстоящий в рамках в шестого тура основной стадии Лиги Европы УЕФА матч "Эльфсборг" - "Карабах" в Швеции.

Полузащитник, игравший против "Эльфсборга" в составе "Интера" во втором квалификационном раунде в сезоне 2014-2015 Лиги Европы, отметил, что представитель Швеции - хорошая команда:

"Я хорошо помню тот матч. Мы выиграли благодаря единственному голу, который я забил. Эта команда тактически и физически сильна, от "Карабаха" ее отличает стиль игры. Однако команда Гурбана Гурбанова умеет играть в техничный футбол лучше соперника. Чемпион Азербайджана имеет преимущество перед скандинавскими клубами. Эта статистика говорит о победе "Карабаха". В настоящее время команда выступает в чемпионате Азербайджана в идеальной форме".

По мнению бывшего члена сборной Северной Македонии, если "Карабах" сможет лучше держать мяч и контролировать игру до конца, то сможет вернуться из поездки с тремя очками:

"Карабах" - команда, которая может очень хорошо это делать на поле. Соперник очень опасен в стандартных ситуациях. В команде есть высокие игроки. Также опасны фланговые пасы "Эльфсборга". Агдамский клуб не должен бояться соперника, ему следует обратить внимание на этот фактор. Я думаю, что "Карабах" выиграет этот матч".

Отметим, что 12 декабря "Карабах" на выезде встретится с "Эльфсборгом".