Сборная Азербайджана завоевала 10 медалей на международном соревновании

Сборная Азербайджана по тайскому боксу выступила на традиционном в Турции "Antalya Open Cup".

Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены завершили соревнования с десятью медалями - тремя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми.

Неджати Алиев (58 кг), Раван Ахмедов (38 кг) и Магомед Амралиев (81 кг) завоевали титул чемпиона.

Иззет Гасанов (57 кг), Садиг Агаев (75 кг) и Тунзаля Алиева (54 кг) завоевали серебряные медали. Гусейн Гусейнли (51 кг), Кянан Гусейнов (63,5 кг), Самандар Искендеров (86 кг) и Айсу Исламова (48 кг) заняли третье место.

Отметим, что наша сборная заняла пятое место среди 28 стран, участвовавших в турнире.