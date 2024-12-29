"Я впечатлена Азербайджаном".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила АЗЕРТАДЖ бразильская волейболистка женской команды "Гянджа" Каролина Перотто.

Она сказала, что счастлива играть в нашей стране:

"У вас очень красивая страна. Я не жалею, что прибыла сюда. Мне нравятся исторические места в Азербайджане. Ваши горы особенно великолепны. Ваши люди добрые и гостеприимные. У меня просто проблемы с общением. Потому что некоторые люди не могут свободно говорить по-английски".

Волейболистка рассказала о своих целях в чемпионате страны:

"Наша цель - стать чемпионами. Думаю, у нас есть силы сделать это. В начале сезона мы были очень близки к победе в Кубке Азербайджана. У нас были хорошие игры в этом соревновании. К сожалению, в финале мы проиграли "Абшерону". Мы можем добиться большего успеха".

Отметим, что "Гянджа" после четырех туров занимает третье место с семью очками.