"Я впечатлена Азербайджаном" - бразильская волейболистка
"Я впечатлена Азербайджаном".
Как сообщает İdman.biz, об этом заявила АЗЕРТАДЖ бразильская волейболистка женской команды "Гянджа" Каролина Перотто.
Она сказала, что счастлива играть в нашей стране:
"У вас очень красивая страна. Я не жалею, что прибыла сюда. Мне нравятся исторические места в Азербайджане. Ваши горы особенно великолепны. Ваши люди добрые и гостеприимные. У меня просто проблемы с общением. Потому что некоторые люди не могут свободно говорить по-английски".
Волейболистка рассказала о своих целях в чемпионате страны:
"Наша цель - стать чемпионами. Думаю, у нас есть силы сделать это. В начале сезона мы были очень близки к победе в Кубке Азербайджана. У нас были хорошие игры в этом соревновании. К сожалению, в финале мы проиграли "Абшерону". Мы можем добиться большего успеха".
Отметим, что "Гянджа" после четырех туров занимает третье место с семью очками.
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