Азербайджанская академия спорта прокомментировала слухи о массовых увольнениях

В ряде СМИ распространилась информация о массовых увольнениях в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Академии, информация об увольнении ста человек не соответствует действительности.

Отмечается, что информация была распространена без необходимых уточнений.

"Как известно, 13 мая 2024 года Кабинет министров Азербайджана принял решение "О реорганизации и утверждении Устава Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта" и Азербайджанская спортивная академия стала публичным лицом юридического права.

На основе этого решения Азербайджанская спортивная академия поставила перед собой задачу дальнейшего совершенствования образовательной стратегии и достижения международных стандартов в кратчайшие сроки. Для этого был инициирован ряд реформ.

Реформы, включающие несколько этапов, также предполагают формирование административного персонала Академии. В настоящее время, с учетом современных требований, подбор административных кадров осуществляется через индивидуальные интервью с участием независимых судей и видеозапись процесса. Кандидатам, успешно прошедшим собеседование, предлагаются соответствующие должности. Этот процесс продолжается, и распространение ложной информации о его результатах направлено на искажение происходящих реформ и влияние на их ход.

Мы уверены, что вскоре спортивная общественность увидит положительные результаты этих реформ, которые Академия проводит для развития профессионального спорта в соответствии с требованиями спортивной политики страны", - говорится в сообщении пресс-службы Академии.