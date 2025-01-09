В Азербайджане пройдет Кубок мира по лыжному альпинизму

При поддержке Министерства молодежи и спорта, Международной федерации лыжного альпинизма, Федерации зимних видов спорта и Туристического центра "Шахдаг" пройдет Кубок мира по лыжному альпинизму.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут завтра в Гусаре.

Около 130 спортсменов из 26 стран примут участие в Кубке мира в спринте, вертикальных и индивидуальных видах.