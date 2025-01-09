https://news.day.az/sport/1721718.html В Азербайджане пройдет Кубок мира по лыжному альпинизму При поддержке Министерства молодежи и спорта, Международной федерации лыжного альпинизма, Федерации зимних видов спорта и Туристического центра "Шахдаг" пройдет Кубок мира по лыжному альпинизму. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут завтра в Гусаре.
В Азербайджане пройдет Кубок мира по лыжному альпинизму
При поддержке Министерства молодежи и спорта, Международной федерации лыжного альпинизма, Федерации зимних видов спорта и Туристического центра "Шахдаг" пройдет Кубок мира по лыжному альпинизму.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут завтра в Гусаре.
Около 130 спортсменов из 26 стран примут участие в Кубке мира в спринте, вертикальных и индивидуальных видах.
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