Азербайджанские спортсмены по карате побили рекорд Серии А

Команда Азербайджана по каратэ помогла установить новый рекорд для турниров Серии А.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, международный сезон начнется завтра в Тбилиси, который примет первый рейтинговый старт в сезоне. Всемирная федерация каратэ объявила о том, что по количеству стран и участников соревнование собрало рекордный состав для Серии А. А именно 1100 атлетов из 87-ми стран. Ранее максимальной цифрой для подобных турниров было 942 каратиста из 73-х государств.

Отметим, что в заявку нашей команды вошло 25 спортсменов, в числе которых Асиман Гурбанлы (84 кг), Аминага Гулиев (60 кг), Фарид Агаев (75 кг), Роман Гейдаров (ката), Рената Арабли (61 кг) и другие.