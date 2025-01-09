Кто из наших борцов отправится на первые международные соревнования года?

Объявлен предварительный состав сборной Азербайджана по борьбе на турнир "Zagreb Open".

По информации, полученной İdman.biz, 14 наших борцов вошли в заявку для участия в первых соревнованиях 2025 года, передает Day.Az.

Наша сборная по вольной борьбе отправится в столицу Хорватии в полном составе. Они поборются в 10 весовых категориях.

На ковер в Загребе также выйдут четыре представителя сборной по греко-римской борьбе. Наша женская сборная не была включена в первоначальный список заявленных.

Команда по вольной борьбе: Ислам Базарганов (57 кг), Нуреддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Ашраф Аширов (79 кг), Джабраил Гаджиев (86 кг). кг) кг), Абубакр Абакаров (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Команда по греко-римской борьбе: Эльдениз Азизли (55 кг), Зия Бабашов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Руслан Абдуллаев (72 кг).

Отметим, что турнир пройдет с 5 по 9 февраля.